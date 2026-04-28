نتنياهو يمثل للمرة الـ81 أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية بتهم فساد لأول مرة منذ شهرين

مثل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، مجددا أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، للرد على تهم فساد موجهة إليه، وذلك لأول مرة منذ شهرين- حسب ما أفادت به صحيفة «معاريف» العبرية.

ويستأنف نتنياهو، شهادته أمام المحكمة المركزية في القدس، الثلاثاء 28 أبريل 2026، بعد توقف استمر أكثر من شهرين بسبب الحرب مع إيران، ضمن جلسات الملف 4000.

ويتعلق الملف 4000، بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع «واللا» الإخباري، شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضًا مسئولًا في شركة «بيزك» للاتصالات الأرضية، مقابل حصول نتنياهو وأفراد عائلته على تغطية إعلامية إيجابية في الموقع، بحسب ما ذكرت القناة 14 الإسرائيلية.

وتستكمل النيابة الإسرائيلية الاستجواب المضاد لنتنياهو، في محاولة لربطه بصفقة دمج شركتي بيزك ويس، عبر الادعاء بأنه وجّه المدير العام السابق لوزارة الاتصالات الإسرائيلية شلومو فيلبر، إلى دفع الصفقة.

ونفى نتنياهو ذلك بشدة، وقال: «لم أتحدث مع فيلبر عن الدمج ولو بكلمة واحدة، لم أوجهه، فيلبر تصرف بمبادرة منه واستخدم اسمي من دون إذن».

وأبلغت المحامية الإسرائيلية يهوديت تيروش، المحكمة بأن النيابة الإسرائيلية تعتزم تقليص مدة الاستجواب في الملف 4000، إذ لم يتبق سوى 3 إلى 4 جلسات تقريبًا قبل الانتقال إلى الملف 2000، المعروف باسم «قضية يديعوت أحرونوت-يسرائيل هيوم».

وشهدت الجلسات السابقة توترًا حادًا بين فريق الدفاع والنيابة الإسرائيلية، بعدما اتهم نتنياهو جهات التحقيق باستخدام ضغوط غير قانونية، وقال: «نفذتم اغتصابًا للشهادة، واستخدمتم برامج تجسس، وكل النظريات عن علاقاتي بشاؤول إلوفيتش محاولة لصناعة واقع لم يكن موجودًا».