موسكو: إسقاط 186 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع في موسكو، في بيان اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 186 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.

وقال البيان: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 10:00 مساء يوم 27 أبريل وحتى الساعة 7:00 صباح اليوم الثلاثاء، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 186 طائرة مسيرة"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضافت الوزارة أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت المسيرات الأوكرانية "فوق أراضي أستراخان، وفولجوجراد، وروستوف، وكورسك، وإقليم كراسنودار، وجمهورية القرم، وفوق مياه البحر الأسود وبحر آزوف".

كما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ودمرت ما لا يقل عن 2745 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الأسبوع الماضي، وذلك وفق حسابات وكالة "سبوتنيك" أمس الاثنين، المستندة إلى بيانات وزارة الدفاع الروسية.

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.