وزير خارجية الإمارات ونائب رئيس البوندستاج الألماني يبحثان تداعيات الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، وأوميد نوريبور، نائب رئيس البوندستاج الألماني "البرلمان الاتحادي" لألمانيا، الأوضاع الراهنة في المنطقة والتطورات الإقليمية.

كما بحثا خلال اللقاء الذي جرى بأبوظبي، "تداعيات الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة والإرهابية التي استهدفت دولة الإمارات وعددا من دول المنطقة، على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وإمدادات الطاقة، وأمن الملاحة الدولية، والاقتصاد العالمي".

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن نوريبور تأكيده "تضامن ألمانيا مع الإمارات في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها، ومواطنيها، والمقيمين، والزائرين".

وثمن وزير خارجية الإمارات زيارة نائب رئيس البوندستاج الألماني، "التي تأتي تجسيدا لعمق العلاقات الإماراتية الألمانية، كما تعكس تضامن بلاده الكامل مع دولة الإمارات في أعقاب هذا العدوان الإيراني الإرهابي".

كما استعرض الجانبان التطورات المتصلة بإعلان الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وناقشا أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتحقيق السلام المستدام، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بما يعود بالخير على شعوب المنطقة.

وأشار إلى الدور المحوري الذي تضطلع به البرلمانات في دعم الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمات، وتعزيز مسارات الحوار والتفاهم بما يسهم في ترسيخ الاستقرار، وتهيئة بيئة داعمة للسلام والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.