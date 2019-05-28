شهدت مبيعات الهواتف الذكية العالمية تراجعا بنسبة 7ر2% خلال الربع المالي الأول من العام 2019، حيث بلغ إجماليها 373 مليون وحدة.

وبحسب إحصاءات شركة (جارتنر) الأمريكية المتخصصة في أبحاث السوق، فقد حافظت شركة (سامسونج) الكورية الجنوبية، خلال الربع الأول من 2019، على المركز الأول من حيث مبيعات الهواتف الذكية العالمية، محققة نسبة سوقية بلغت 2ر19%، على الرغم من تراجع مبيعاتها من الهواتف الذكية بنسبة 8ر8% خلال الفترة ذاتها، في حين حققت منافستها الصينية العملاقة (هواوي)،والتي احتلت المركز الثاني عالميا رغم غيابها من السوق الأمريكية، أعلى معدل نمو على أساس سنوي بين الشركات الخمسة الأولى على مستوى العالم من حيث المبيعات، بنمو في مبيعاتها من أجهزة الهواتف الذكية بلغت نسبته 5ر44%، لتصل حصتها السوقية إلى 7ر15%، بحجم مبيعات إجمالي بلغ 4ر58 مليون وحدة.

وجاءت (أبل) في المركز الثالث بحصة سوقية بلغت نسبتها 9ر11%، بإجمالي مبيعات 6ر44 مليون وحدة، في حين احتلت (أوبو) المركز الرابع بحصة سوقية بلغت نسبتها 9ر7%، بإجمالي مبيعات 6ر29 مليون وحدة، و(فيفو) في المركز الخامس بحصة سوقية بلغت نسبتها 3ر7%، بإجمالي مبيعات 3ر27 مليون وحدة، في حين كان لباقي الشركات الأخرى حصة سوقية بلغت نسبتها 9ر37%، بإجمالي مبيعات 4ر141مليون وحدة.

وقال أنشول جوبتا، كبير مديري الأبحاث في (جارتنر) – في بيان – إن الطلب على الهواتف الذكية المميزة ظل أقل من الطلب على الهواتف الذكية الأساسية، مما أثر على علامات تجارية مثل (سامسونج) و(أبل) التي تمتلك حصة كبيرة في سوق الهواتف الذكية ذات الإمكانيات العالية.

وأضاف أنه بالإضافة إلى ذلك، تراجع الطلب على الهواتف الذكية متعددة الأغراض مع انخفاض معدل الترقية من الهواتف العادية.

وأشارت (جارتنر) إلى أن الدولتين المسئولتين عن بيع أغلب الهواتف الذكية، وهما الولايات المتحدة والصين، شهدتا تراجعا في المبيعات بنسبة 8ر15% للأولى و3ر2% للثانية، خلال الربع الأول من 2019.