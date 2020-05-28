 شركات تصنيع الأدوية تتكهن بصعوبة توفير لقاح للعالم لفيروس كورونا - بوابة الشروق
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شركات تصنيع الأدوية تتكهن بصعوبة توفير لقاح للعالم لفيروس كورونا

د ب أ
نشر فى : الخميس 28 مايو 2020 - 10:22 م | آخر تحديث : الخميس 28 مايو 2020 - 10:22 م

قال قادة صناعة الأدوية، اليوم الخميس، إنه سيكون من الصعب توفير لقاح لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" للعالم، بمجرد أن يصبح أحد اللقاحات جاهزا، بسبب تحديات التصنيع والضغوط الحكومية الخاصة بعمليات تأمين عمليات تسليم المصل.

وتختبر شركات تصنيع الأدوية بالفعل ما يقرب من اثني عشر لقاحا مرشحا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وتأمل شركة استرا زينيكا ومقرها أوروبا في طرح المنتج في السوق مع حلول نهاية العام، حسبما قال المدير التنفيذي للشركة باسكال سوريوت في مؤتمر عبر الإنترنت استضافة الاتحاد الدولي لجمعيات ومنتجي الأدوية ومقره جنيف.

وقال ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية ، إن شركة فايزر المنافسة قد يصبح لديها لقاح جاهزا بحلول شهر أكتوبر "إذا ما سارت الأمور بشكل طبيعي".

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