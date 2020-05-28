وزير تركي سابق: 63 برلماني بحزب أردوغان يستعدون للانتقال لحزب باباجان

صرح وزير العمل والتأمينات الاجتماعية التركي الأسبق، ياشار أوكويان، أمس الأربعاء، بأن 63 برلمانيًّا عن حزب العدالة والتنمية الحاكم هم الآن في مرحلة الانتقال إلى صفوف حزب الديمقراطية والتقدم "ديفا" الذي يقوده وزير الاقتصاد التركي الأسبق علي باباجان.

ونقل موقع "تي24" الاخباري التركي عن أوكويان القيادي السابق بحزب الحركة القومية القول إن مصادر مهمة أبلغته أن 63 من أعضاء حزب العدالة والتنمية داخل البرلمان يمهدون لاستقالتهم وانضمامهم لحزب الديمقراطية والتقدم قريبا، مشيرا أن كواليس المطبخ السياسي في أنقرة باتت مؤخرا مضطربة للغاية.

وتابع أوكويان: "هناك تنظيم قوي داخل حزبي باباجان وداود أوغلو، وأن الأخير سيكون مهم للغاية بالنسبة لمنطقة الأناضول".

وأعاد ياشار أوكويان للأذهان مبادرة حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية إلى إجراء تعديلات على قوانين الانتخابات والأحزاب السياسية.

وأشار أوكويان إلى أن من ضمن خطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحليفه رئيس حزب الحركة القومية دولت بهاتشالي سنّ قانون يحظر انتقال المنشقين إلى أي حزب جديد لمدة 6 أشهر من تاريخ الاستقالة، وذلك للسيطرة على الانشقاقات المستمرة في صفوف العدالة والتنمية منذ عام تقريبًا، ولمنع الأحزاب الجديدة أيضا من التحالف مع أحزاب المعارضة الرئيسية وتكوين أغلبية تهز عرش الحزب الحاكم في تركيا.

كما يسعى أردوغان وحليفه إلى سن قانون يمنع كل حزب تأسس مؤخراً من خوض الانتخابات البرلمانية حتى ولو انضم إليه 20 برلمانياً من حزبٍ آخر.

وبموجب قانون الأحزاب الحالي، يسمح لكل حزب جديد، المشاركة في الانتخابات البرلمانية فيما لو قدّم 20 برلمانياً استقالته من حزب آخر وانضم إلى صفوف الجديد.