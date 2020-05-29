 حظر التجوال الشامل في الأردن يدخل حيز التنفيذ لمدة 24 ساعة - بوابة الشروق
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حظر التجوال الشامل في الأردن يدخل حيز التنفيذ لمدة 24 ساعة

حسام عماد
نشر فى : الخميس 28 مايو 2020 - 11:56 م | آخر تحديث : الخميس 28 مايو 2020 - 11:56 م

دخلت الأردن في فترة حظر تجوال شامل، اليوم الخميس، ولمدة 24 ساعة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، بحسب فضائية «سكاي نيوز عربية».

وقالت الحكومة الأردنية، إن حظر التجول الشامل يساعد المواطنين على التباعد الجسدي، ويحد من المخالطة التي تتسبّب بنقل العدوى، خاصة في ظل التخفيف التدريجي من إجراءات الحظر، والسماح لمختلف القطاعات بالعمل، الأمر الذي يتطلّب التشديد في بعض الأوقات.

وأضافت، في بيان، اليوم الخميس: «يستطيع المواطنون السبت بعد الساعة 8، قضاء حاجياتهم من الثامنة صباحا وحتى السابعة مساءً».

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 8 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الجائحة إلى 728 حالة، وفق وكالة الأنباء الأردنية «بترا».

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