تختتم مساء اليوم، الجمعة، منافسات بطولة الجونة الدولية للإسكواش «البلاتينية PSA» للرجال والسيدات 2021، والتي تستضيفها مدينة الجونة، حيث تواجه مواطنتها نوران جوهر، المصنفة الثانية على العالم.

وتشهد المباراة النهائية من منافسات الرجال مواجهة محمد الشوربجي، المصنف الثاني على مستوى العالم، أمام النيوزيلندي بول كول، المصنف الرابع على العالم.

ووصل الشوربجي للمباراة النهائية، بعد الفوز على مواطنه فارس دسوقي، في مباراة الدور نصف النهائي، والتي جمعت اللاعبين مساء أمس الخميس، وانتهت بفوز الشوربجي بنتيجة 3-1، وبواقع أشواط «11-6، 11-9، 8-11 و11-6».

فيما تأهل النيوزيلندي بول كول، المصنف الرابع على مستوى العالم، بعد تفوقه على طارق مؤمن، المصنف الثالث عالميًا، في مباراة نصف النهائي الآخر، والتي أقيمت مساء أمس أيضًا، وانتهت بفوز بول كول بنتيجة 3-0، وبواقع أشواط «11-9، 11-6 و11-7».

فيما يجمع نهائي السيدات بين نور الشربيني المصنفة الأولى على العالم، ومواطنتها نوران جوهر، المصنفة الثانية عالميًا، في المباراة التي تقام مساء اليوم أيضًا، في الصالة المغطاة بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة.

وتعتبر بطولة الجونة الدولية للاسكواش واحدة من أهم الأحداث البلاتينية للاتحاد الدولي لمحترفي الأسكواش (PSA)، كما تعد واحدة من بطولات الاسكواش الثمانية الأكبر حول العالم من حيث قيمة الجائزة وحجمها والنقاط التي تعتمد عليها تصنيفات اللاعبين الدوليين، حيث يصل إجمالي قيمة الجوائز المقدمة إلى 300 ألف دولار أمريكي.

ويعد 2021 هو العام التاسع لبطولة الجونة المفتوحة للأسكواش، حيث اعتادت الجونة – أكثر مدن شركة أوراسكوم للتنمية تميزاً-استضافة البطولة منذ عام 2010. ومع ذلك، ستقام المراحل الأولى من البطولة هذا العام بمشاركة أفضل 96 لاعبًا ولاعبة إسكواش من 19 دولة حول العالم في مجمع الجونة للإسكواش، كما ستقام جميع المباريات الأخرى في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة (GCCC) ولأول مرة في تاريخ البطولة، وذلك بالملعب الزجاجي في الفترة بين 22 و28 مايو.

ونظرًا لتداعيات جائحة كوفيد -19، حرصت اللجنة المنظمة للبطولة على تطبيق بروتوكولات احترازية صارمة للغاية باتباع إجراءات مشددة للصحة والسلامة، بما في ذلك مفهوم "الفقاعة الطبية"، الذي أثبت كفاءته في الأحداث الرياضية الدولية السابقة، التي استضافتها مصر في وقت سابق من هذا العام.