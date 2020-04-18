 كوريا الجنوبية تسجل 587 إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
الجمعة 28 مايو 2021 8:29 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من تتوقع للفوز في كأس السوبر الأفريقي يوم الجمعة 28 مايو
النتـائـج تصويت

كوريا الجنوبية تسجل 587 إصابة جديدة بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الجمعة 28 مايو 2021 - 7:55 ص | آخر تحديث: الجمعة 28 مايو 2021 - 7:55 ص

 أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تسجيل 587 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 138 ألفا و 898 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد شهدت 3 حالات وفاة إضافية بالمرض، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1946 .

كما تعافي من المرض 581 شخصا خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 128 الفا و 761 حالة.

وتم تطعيم 657 ألفا و 192 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية لترتفع حصيلة من تلقوا جرعتهم الأولى من التطعيم منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 شباط/فبراير الماضي إلى 68ر4 مليون شخص، وهو ما يمثل 1ر9 % من تعداد سكان البلاد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك