رامي ربيعة: أهدي لقب البطولة إلى جماهير الأهلي

عبر رامي ربيعة، مدافع الأهلي، عن سعادته الشديدة بعد التتويج ببطولة كأس السوبر الإفريقي، مؤكدًا أنها بطولة غالية على جميع اللاعبين بعد عودتها مرة أخرى إلى دولاب بطولات النادي بعد غياب طويل.

وقال ربيعة إن جميع اللاعبين قدموا مباراة كبيرة أمام نهضة بركان، مشيرًا إلى أن الفريق نجح في تحقيق الهدف الأكبر وهو تحقيق البطولة لمواصلة الانتصارات في الفترة الأخيرة محليًّا وإفريقيًّا.

وأضاف أن الفريق كان لديه حافز كبير لتحقيق اللقب وإسعاد الجماهير، والجميع كان على قدر المسئولية كالعادة وحققوا البطولة الغالية، مشيرًا إلى أن الجميع يركز في الفترة القادمة، وهناك تصميم على حصد جميع البطولات التي يشارك بها الفريق.

وأشار ربيعة إلى أن تواجد الكابتن محمود الخطيب الدائم مع الفريق خاصة في المباريات الحاسمة يمنح اللاعبين دفعة معنوية قوية، لأنه المثل الأعلى للجميع قبل أن يكون رئيسًا للنادي الأهلي.

واختتم ربيعة تصريحاته بتوجيه التهنئة إلى جماهير الأهلي بهذا اللقب الغالي، مؤكدًا أن جميع اللاعبين سيبذلون أقصى جهد من أجل استمرار مسيرة الانتصارات، والفوز بكل البطولات القادمة.