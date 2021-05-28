وزير الدفاع الأمريكي: انسحاب قواتنا من أفغانستان يجري بوتيرة سريعة

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أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان يأتي بوتيرة تسبق الجدول الزمني المحدد.

وقال أوستن أمام الكونجرس وفقا لما أوردته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة- "كما تعلمون، الرئيس بايدن أمر بسحب القوات من أفغانستان بحلول سبتمبر المقبل، يمكنني القول إن الانسحاب يأتي وفقا للخطة وأسرع بقليل".

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي أننا "نفذنا المهمة التي تم من أجلها إرسال قواتنا إلى أفغانستان، وأنا فخور جدا بهذا الأمر".

يذكر أن القيادة المركزية الأمريكية أعلنت في وقت سابق، أن انسحاب قوات الولايات المتحدة من أفغانستان تم بنسبة من 16 إلى 25%.