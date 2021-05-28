تقرير: الاستخبارات الأمريكية لديها أدلة لم يتم فحصها بعد حول منشأ كورونا

كشف تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الخميس، عن أن تعليمات الرئيس الأمريكي جو بايدن لهيئات الاستخبارات الأمريكية بـ"مضاعفة جهودها" في التحقيق في أصول جائحة كورونا، جاءت في أعقاب إبلاغ مسؤولي الاستخبارات البيت الأبيض بأنهم يمتلكون أدلة "لم يتم فحصها بعد" تتطلب تحليلاً حاسوبياً أكبر يمكن أن يقدم إجابات على هذا الأمر.

وتحدثت الصحيفة إلى مسؤولين كبار في إدارة بايدن، وقد رفضوا الكشف عن هذه الأدلة الجديدة أو التحليل الحسابي الذي يتعين إجراؤه.

ويثير الكشف مسألة ما إذا كانت الحكومة الأمريكية قد درست المعلومات الاستخباراتية والصحية العامة الموجودة بشكل كامل في البحث عن منشأ الفيروس أم أن هناك بعض المعلومات التي لم يتم مراجعتها بعد.

وقال المسؤولون، إن البيت الأبيض يريد من حلفاء الولايات المتحدة أن يشاركوا بقوة أكبر في التحقيق في احتمال أن يكون الفيروس قد نشأ في مختبر صيني، وهو سيناريو كان يعتبر سابقاً أقل احتمالاً.

وأمر بايدن هيئات الاستخبارات الأمريكية بـ"مضاعفة جهودها" في التحقيق في أصل ونشأة كورونا وتقديم تقرير له في غضون 90 يوماً.

كما دعت الولايات المتحدة، أمس، منظمة الصحة العالمية إلى إجراء مرحلة ثانية من تحقيقها في منشأ الفيروس مع منح خبراء مستقلين حرية الوصول الكامل إلى البيانات الأصلية والعينات الأولية في الصين.