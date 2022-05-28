تشهد القاهرة في السابعة من مساء غد الأحد، تدشين فرع جديد لأتيليه العرب للثقافة والفنون باسم "ضي الزمالك".



ويفتتح معرض استعادي الفنان المصري الكبير محمد عبلة أحد الرموز والعلامات الكبيرة في الحركة التشكيلية المصرية.



وقال الناقد التشكيلي هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون ضي، إن محمد عبلة الحاصل قبل أيام على وسام جوتة العالمي وهو أرفع الأوسمة الألمانية للشخصيات الثقافية المؤثرة في الثقافة العالمية.



وتابع: "فتح لنا كل خزائنه ليخرج لجمهوره في معرض "ضي الزمالك" كل الدرر الكامنة وكأنه في قيامة جديدة غير مسبوقة، واختيارنا لمعرضه الفريد كي نؤرخ به لافتتاح كيان جديد يمثل إضافة للحركة الفنية والثقافية وإثراء لحي الزمالك العريق".



وأضاف قنديل: "معرض عبلة سيستمر لمدة شهرين، في مقر "ضي الزمالك" 24 شارع حسن عاصم من شارع البرازيل، ويتبعه مباشرة افتتاح لمعرض جماعي لنخبة من التشكيليين المصريين والعرب، ثم سلسلة معارض وأنشطة ثقافية أخري يعد لها جاليري "ضي الزمالك" بعناية كبيرة، ونشاط المؤسسة لن يقتصر على الفن التشكيلي فقط، ويمتد ليشمل كل ألوان الفنون والأدب من شعر ومسرح وموسيقي وباليه وغيرها".



كما يفتح أبوابه أمام المثقفين والمبدعين المصريين والعرب كافة.



وعلى صعيد آخر كشف قنديل عن تجهيزه حاليا لأول ملتقى للفنانين التشكيليين العرب "سمبوزيوم" بالريف المصري، مع فرع جديد لجاليري ضي بشرق القاهرة.