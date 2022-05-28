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أعمال الشغب تؤجل بداية مباراة ريال مدريد وليفربول

محمد جلال
نشر في: السبت 28 مايو 2022 - 8:58 م | آخر تحديث: السبت 28 مايو 2022 - 9:01 م

قررت اللجنة المنظمة لبطولة دوري أبطال أوروبا تأجيل مباراة ريال مدريد وليفربول لمدة 15 دقيقة بسبب تأخر وصول حافلة الريدز لملعب المباراة.

وأشارت تقارير صحفية اليوم السبت، إلى أن أعمال الشغب خارج ملعب المباراة هي من أجلت بداية اللقاء.

حيث كشفت شبكة قنوات «بي إن سبورتس» أن هناك اشتباكات مع جماهير ليفربول بسبب دخولهم المباراة بدون تذاكر وبالتالي تم منعهم من الحضور.

وفي المقابل، أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، أنه تم تأجيل انطلاق المباراة لمدة 15 دقيقة بسبب تأخر وصول جمهور ليفربول لملعب ستاد دو فرانس معقل نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان مقررًا أن تنطلق مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

 


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