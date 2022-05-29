أستاذ في علم الأوبئة: الطماطم بريئة من إنفلونزا الطماطم

قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم الأوبئة، إن إنفلونزا الطماطم اسم عامي ودارج وليس له علاقة بالطماطم أو أي محاصيل زراعية أخرى، مضيفا: "الطماطم بريئة من هذا المرض".



وأضاف عنان، في اتصال هاتفي لبرنامج "اليوم" على فضائية "dmc" مساء اليوم السبت، أن فيروس "HFMD" هو مرض موجد من قبل ويصيب الأطفال في فصل الصيف، ويكون هناك حالات على مستوى العالم، كما أنه عدوى من الجهاز الهضمي.



وأوضح أن من أعراض مرض إنفلونزا الطماطم ارتفاع درجات الحرارة عند الأطفال وآلام في البطن مصاحبة بإسهال، ثم ظهور طفح جلدي على جسم الطفل في مناطق متفرقة.



وأكد أن المرض سريع الانتشار، مناشدا الأمهات في حال اكتشاف إصابة أطفالها بالمرض يجب أن تعزله على الفور.



وأكد أن الفيروس يصيب الأطفال ونادرا ما يصيب الكبار، موضحا أنه مرض متوسط الخطورة.





