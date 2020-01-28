في أول تعليق لها على اتهام نجلها رامي فهيم بجريمة قتل شخصين في الولايات المتحدة، قالت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم إنها تمر مع أسرتها بمحنة شديدة، مطالبة المصريين بالدعاء لها ولنجلها وللضحايا، ومؤكدة عدم تعارض هذه المحنة مع واجباتها كوزيرة.



وقالت في منشور على صفحتها:

لتكن إرادة الله.. أنا وأسرتي نتعرض لمحنه شديدة، ونمر بوقت عصيب على إثر اتهام ابنى بارتكاب جريمة قتل بالولايات المتحدة الأمريكية، هذا الاتهام منظور أمام محكمة أمريكية ولم يصدر به حكم قاطع حتى الآن.



قيامى بواجباتي كوزيرة فى الحكومة المصرية، لا يتعارض إطلاقا مع كوني أما مؤمنه تواجه بشجاعه محنة ابنها.



ومهما كانت العواقب، فإنني كوزيرة أتحمل مسئوليتي كاملة تجاه منصبى ومقتضيات العمل به، وأفرق بشكل واضح بين ما هو شخصى وما هو عام.

كأم، أطلب منكم الدعاء لى ولأسرتى فى هذه المحنه، وأدعو معكم لابنى رامى وللضحيتين اللذين لقيا ربهما.



أتوجه أيضا إلى وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة فيما تنشر، ومراعاة الصدق والإنسانية فى تعاملها مع تلك المحنة التي ألمت بأسرة مصرية تنتظر حكما لا يزال فى علم الغيب وفى ضمير القاضي.