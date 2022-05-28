بوتين: ندرس توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع مصر والإمارات

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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة، أن المفاوضات جارية بشكل نشط لإبرام اتفاقية تجارة حرة كاملة مع إيران، مشيرا إلى أنه ينبغي تكثيف مفاوضات مماثلة مع مصر وإندونيسيا والإمارات.

وقال بوتين في كلمة له خلال اجتماع للمجلس الأعلى الاقتصادي الأوراسي، إن المفاوضات جارية لإبرام اتفاقية تجارة حرة كاملة مع إيران.

وتهدف الاتفاقية إلى استبدال اتفاقية مؤقية حالية من العام 2018.

ويضم الاتحاد الأوراسي كلا من روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان.

وأضاف: «نرى أن من المناسب تكثيف المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع مصر، وبدء مفاوضات مماثلة مع إندونيسيا ودراسة قضية إبرام اتفاقية تجارة تفضيلية مع الإمارات».

وأشار بوتين، إلى أهمية توسيع التعاملات التجارية بالعملات الوطنية مع الدول الصديقة، مشددا على أن ذلك سيسمح لدول الاتحاد بتقليل الاعتماد على الدول الغربية.