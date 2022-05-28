أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، مقتل 18 عنصرا من حزب العمال الكردستاني في غارة تركية شمالي العراق.

ونشر الجيش التركي فيديو للغارة الجوية والتي تمت بواسطة طائرات مسيرة، وقال: «تم تحييد 18 إرهابيًا آخر من حزب العمال الكردستاني في منطقة عمليات المخلب-القفل، والتي تستمر بنجاح في شمال العراق».

وأضافت: «معركتنا ضد الإرهاب والإرهابيين ستستمر بشكل فعال وحاسم».

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، قد أعلن الأربعاء الماضي، مقتل أكثر من 100 مسلح منذ انطلاق عملية "المخلب ـ القفل" شمالي العراق" قبل أكثر من شهر.

يذكر أنه في 18 أبريل الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق شمالي العراق.

وقصفت الطائرات الحربية والمروحيات والطائرات المسيرة التركية أهدافا للمتشددين الأكراد شمالي العراق في عمليات جوية وبرية.

وعقب انطلاق العملية العسكرية، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في تصريحات صحفية، إن قفل المخلب تأتي في إطار القضاء على معاقل الإرهاب شمالي العراق، وضمان أمن الحدود التركية، مع احترام سيادة العراق ووحدة أراضيه.

واستدعت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي لدى بغداد، وسلمته مذكرة احتجاج، فيما حذرت جامعة الدول العربية من أن مثل هذه العمليات العسكرية على الأراضي العراقية تزيد من توتر العلاقات بين البلدين.