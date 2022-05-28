3 طرق يمكن أن يساعد حمض الساليسيليك في علاج حب الشباب

في المعركة الدائمة ضد حب الشباب والرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء، هناك بعض المكونات التي تعمل مثل المعجزة، وحمض الساليسيليك في ذروة تلك القائمة، حيث أن هناك احتمال بنسبة 100٪ أن حمض الساليسيليك موجود بطريقة أو بأخرى في المنتجات التي تتمتع بسمعة طيبة في سوق العناية بالبشرة.
ويُشتق حمض الساليسيليك بشكل طبيعي من لحاء شجرة الصفصاف وهو عضو في عائلة أحماض بيتا هيدروكسي المشهورة بتقشير البشرة بمستوى أعمق، حيث أن التركيب الكيميائي لهذا الحمض يجعل حمض الساليسيليك أكثر قابلية للذوبان في الزيت حتى يتمكن من اختراق مسام الجلد بعمق ويعمل بشكل فعال.
فيما يلي مجموعة من المعلومات حول فوائد استخدام منتجات حمض الساليسليك في علاج حب الشباب، وذلك كما نشرها موقع "ميديكال نيوز توداي".
*ما هي الفوائد التي تحصل عليها من استخدام حمض الساليسيليك بانتظام؟
-التخلص من الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء والبثور
نظرًا لأنه يمكن أن يتغلغل بعمق، فإن حمض الساليسيليك هو مكون فعال رائع لإذابة الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء والبثور المليئة بالصديد والتي تحدث عندما تسد خلايا الجلد الميتة بصيلات الجلد، ويساعد حمض الساليسيليك في تفكيك الخلايا الميتة والتخلص من جميع الأمراض السيئة، كما أنه يقلل من إنتاج الدهون إلى مستوى معين، وبالتالي يساهم في النهاية في تقليل ظهور الحبوب.
- يقشر الجلد إلى أعلى مستوى
يعتبر حمض الساليسيليك مثالياً لتقشير الجلد، حيث يمكن أن يسبب تليين وتقشير الطبقة العليا من خلايا الجلد ليكشف عن بشرة أكثر نقاوة وصحة وغير محتقنة.
- مضاد للبكتيريا ومضاد للالتهابات
يظهر حب الشباب نتيجة عمل بكتريا سيئة تسمى P. acnes، وعندما تحاصر هذه البكتيريا داخل المسام المسدودة، فإنها تلحق الضرر بالجلد، مما يؤدي إلى ظهور بثور مملوءة بالصديد والتهاب الجلد، وهكذا يساعد حمض الساليسيليك عن طريق فتح المسام والعمل على البكتيريا للكشف عن بشرة صحية خالية من الميكروبات.
*ما مدى تكرار استخدام حمض الساليسيليك؟
تعتبر المنتجات التي تحتوي على حمض الساليسيليك آمنة للاستخدام يوميًا لأنواع البشرة الدهنية المعرضة لحب الشباب إذا تم استخدامها حسب التوجيهات، ولكن إذا كان نوع بشرتك جافًا أو حساسًا، فمن المرجح أن يسبب حمض الساليسيليك بعض التهيج، لذلك عند البدء في منتج جديد قائم على حمض الساليسيليك، يُنصح بشدة أن تبدأ ببطء باستخدام المنتج كل يومين، ثم ابدأ العمل يوميًا بمجرد أن تعرف كيف يتفاعل بشرتك مع المكون، مع العلم أن حمض الساليسيليك حساس للضوء في الشمس، لذلك يجب التأكد من وضع واقي الشمس المناسب في النهار.
*ما هي المنتجات التي يمكن أن تحتوي على حمض الساليسيليك؟
- المنظفات
اعتمادًا على شدة حب الشباب ونوع بشرتك، قد ترغب في استخدام منتج شطف.
- سيروم للوجه
إذا كانت بشرتك مهيأة لاستخدام حمض الساليسيليك وتتحمله، فيجب أن تكون الأمصال المرطبة هي ما يجب أن تستخدمه.
- أقنعة الوجه
في الأوقات التي تشعر فيها بشرتك باحتقان شديد وتحتاج إلى بعض العناية المنعشة، فإن أقنعة الوجه التي تحتوي على حمض الساليسيليك هي أفضل وسائل انتقاء لبشرتك.
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