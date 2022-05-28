رواندا إير تلغي رحلاتها إلى الكونغو الديمقراطية بسبب تصاعد التوترات

ألغت شركة الخطوط الجوية الرواندية الحكومية المحدودة "رواند إير" كل الرحلات إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في الوقت الذي تصاعدت فيه حدة التوترات بين الدولتين بسبب تجدد القتال.

وقالت الشركة على "تويتر" إنه عقب قرار حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية بتعليق رحلات رواندا إير، فإنها قررت إلغاء كل الرحلات إلى مدن كينشاسا ولومباشي وجوما على الفور، حسبما ذكرت اليوم السبت وكالة بلومبرج للأنباء.

واتهمت جمهورية الكونغو الديمقراطية رواندا بدعم المتمردي التابعين لجماعة إم 23، وهى ميليشيا لها صلات بدولة رواندا المجاورة، والذين اشتبكوا مع الجيش الكونغولي مؤخرا.

ونفت رواندا تقديم أي دعم للمتمردين.

وتسببت موجة أعمال العنف الأخيرة، التي بدأت في التاسع عشر من الشهر الجاري في إقليم نورث كيفو، في تشريد أكثر من 72 ألف شخص، بحسب وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في بيان صدر أمس الجمعة.