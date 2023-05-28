جهاز شؤون البيئة يحرر محاضر جنح لـ5 مصانع في بلبيس بالشرقية



شنت إدارة التفتيش البيئي والمخلفات الصلبة والخطرة بفرع جهاز شؤون البيئة في محافظة الشرقية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بمحافظتي القاهرة والشرقية، وبالاشتراك مع إدارة التموين بمركز ومدينة بلبيس، حملة مفاجئة للتفتيش على المنشآت الصناعية بمركز ومدينة بلبيس.

استهدفت الحملة التأكد من تطبيق تلك المنشآت للاشتراطات البيئية في التخلص الأمن من المخلفات وعدم الخلط بينها، وعدم وجود انبعاثات تضر بصحة الإنسان والبيئة المحيطة.

وأوضح الدكتور مجدى الحصري رئيس الفرع الإقليمى لجهاز شؤون البيئة بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية، أن المخالفات التي رصدتها الحملة في المنشآت التي تم التفتيش عليها تتمثل في: عدم وجود سجل مخلفات خطرة – عدم وجود سجل بيئى – عدم مطابقة غرفة تجميع النفايات للاشتراطات البيئية - عدم فصل المخلفات الخطرة عن المخلفات الصلبة - عدم وجود غرفة للمخلفات الصلبة - انتهاء رخصة تداول المخلفات الخطرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المخالفين للنيابة العامة.

وأشار رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية، إلى أن الحملة حررت المحضر رقم 9088 جنح بلبيس لسنة 2023 ضد مصنع لتعبئة المنظفات الصناعية، والمحضر رقم 9089 جنح بلبيس لسنة 2023 ضد مصنع إنتاج بلاستيك، والمحضر رقم 9090 جنح بلبيس لسنة 2023 ضد مصنع إنتاج أدوات منزلية، والمحضر رقم 9091 جنح بلبيس لسنة 2023 ضد مصنع مواد كيميائية، والمحضر رقم 9092 جنح لبيس لسنة 2023 ضد مصنع خلط وتعبئة مطهرات ومذيبات كيميائية.