فرجاني ساسي يحسم موقفه من الانتقال للأهلي

كشف فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الدحيل القطري، حقيقة مفاوضات الأهلي معه حاليا أو في المواسم الماضية.

وقال ساسي في تصريحات تليفزيونية: "أي لاعب يتمنى اللعب للنادي الأهلي وهو فريق كبير، لو قدم لي الفريق الأحمر عرضا فهذا شرف كبير، لكن بالنسبة لي صعب".

وأضاف: "لم يتحدث معي أحد طوال تاريخي من جانب النادي الأهلي سواء قبل انضمامي للزمالك أو خلال وجودي أو حتى بعد رحيلي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".

وأوضح: "بعض الوكلاء عرضوا علي الأمر، لكن بشكل رسمي لم يحدث تماما".

وتابع: "لو تحدث معي أحد من الأهلي سأقدر موقفهم ولكن ما رأيته في الزمالك يجعلني أرفض هذا الأمر، مثل علي معلول لو عرض عليه الزمالك اللعب لصفوفه سيرفض بالتأكيد".

وأتم: "خلال تواجدي في الدحيل كان هناك جماهير منتمية للأهلي والزمالك تحضر لمتابعة المباريات لمؤازرتي، وجمهور الأهلي في مصر يتعامل معي باحترام دوما، لم أتعرض لأزمة أو شيء من مشجع أهلاوي".