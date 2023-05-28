وزيرا الاتصالات والتعليم ومحافظ الوادي الجديد يفتتحون مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية

افتتح اليوم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية التابعة للشركة المصرية للاتصالات بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

ويأتي افتتاح مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالمحافظة في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحافظة الوادي الجديد، والشركة المصرية للاتصالات لتطوير جزء من مدرسة الخارجة الفنية بنات وتحويله إلى مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية؛ ليصل عدد مدارس WE التي تم إنشاؤها حتى الآن 7 مدارس منتشرة على مستوى الجمهورية بإجمالي 2104 طالبا وطالبة و165 معلما ومعلمة.

وتقدم للالتحاق بالمدرسة أكثر من 650 طالبا وطالبة من جميع أرجاء محافظة الوادي الجديد للعام الدراسي 2022 – 2023، وتم قبول 50 منهم (36 إناث – 14 ذكور)، وهي السعة المستهدفة للعام الدراسي الأول؛ حيث تم إعداد النموذج ليشمل طاقة استيعابية تبلغ 150 طالبا موزعة على 6 فصول للصفوف الدراسية الثلاثة بواقع فصلين دراسيين لكل مرحلة.

وأكد وزير الاتصالات، أن افتتاح مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الوادي الجديد يأتي تجسيدا لمنهجية عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية والتي يعد من أحد ركائزها هو تحقيق الشمول التكنولوجي من خلال توفير فرص متميزة في التعلم والتدريب التقني فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح طلعت، أن من المستهدف إنشاء مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بكل محافظة، في ضوء التعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم بهدف سد الفجوة بين العملية التعليمية النظرية والاحتياجات الفعلية لسوق العمل من خلال صقل مهارات الطلاب في التخصصات الأكثر طلبا في سوق العمل الحالي والمستقبلي اعتمادا على مناهج على أعلى مستوى، كما يتم إتاحة التدريب العملي لطلاب هذه المدارس لإكسابهم الخبرات التي يتطلبها سوق العمل.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن إطلاق أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية في محافظة الوادي الجديد يأتي في إطار الشراكة الممتدة بين الوزارة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي قامت بدور فعال ورائد نحو المساهمة في تطوير منظومة التعليم الفني، والتي أثبتت بدورها نجاحا كبيرا في التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلي إطلاق المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية، يكون بها تخصصات تواكب مهن المستقبل.

وأشار الوزير إلى أن هذه النوعية من المدارس تعكس ما تقدمه الوزارة من تعليم عالي الجودة وفقا لأفضل المعايير الدولية، والتي من المستهدف التوسع بها خلال المرحلة المقبلة وفقا لرؤية القيادة السياسية والخطة الاستراتيجية التي تتبناها الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وعقب الافتتاح؛ أجرى الدكتور عمرو طلعت والدكتور رضا حجازي حوارا مفتوحا مع مجموعة من الطلاب الملتحقين بالمدرسة للاستماع لآرائهم حول أسلوب التدريس والمناهج المقدمة لهم بالمدرسة، ومدى استفادتهم منها.

والجدير بالذكر أنه تم البدء في إنشاء مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية منذ ثلاث سنوات تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وخلال هذه السنوات تم عقد العديد من الشراكات المتميزة مع جهات دولية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثل شركات سيسكو، وهواوي، وميكروسوفت، وسامسونج، وIBM لتضمين المناهج المقدمة من جانبهم لتتماشى مع الجانب الأكاديمى طبقا للمناهج الموضوعة ومتطلبات سوق العمل الفعلية، وكذلك توفير تدريبات مهنية متخصصة.

وتوفر مدارس WE كذلك تدريبا عمليا بمعامل وورش مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات التكنولوجية وكذلك تدريبات ميدانية للطلاب داخل المواقع الفنية بالشركة المصرية للاتصالات والشركات التابعة؛ بهدف إكساب الطلاب المهارات الفنية المطلوبة لإعداد فني محترف يدرك ثقافة العمل المعاصر ولديه القدرة على الانخراط في سوق العمل.