إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسيوط

أصيب 4 أشخاص بجروح وكسور متفرقة بأنحاء الجسم في حادث تصادم وقع اليوم الأحد، بين سيارة ميكروباص وأخري إطفاء تابعة للدفاع المدني وموتوسيكل علي الطريق الزراعي دائرة مركز أسيوط، وتم نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج.



تلقى اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، بلاغا من العميد أحمد فاروق مأمور مركز أسيوط يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين وموتوسيكل على الطريق الزراعي دائرة المركز.



وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الامنية وسيارات الإسعاف وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط وأحمد ثابت، نائبه، وبالفحص تبين وقوع الحادث بين سيارة ميكروباص تحمل لوحات معدنية "2385- ي ع أ “وسيارة إطفاء تحمل أرقام "3572-ب12” وموتوسيكل يحمل أرقام "2146-ي ب ع".



ونتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفي لتلقي العلاج، وتم رفع آثار الحادث وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.