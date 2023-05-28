شكوك حول لحاق حمدي فتحي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

تعرض حمدي فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة خلال تواجده في تدريبات الفريق الأحمر مساء السبت، قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها مساء غدًا الإثنين.

واشتكى فتحي من وجود بعض الألم في العضلة الخلفية، مما دفع الجهاز الفني لنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لاستبعاده من الحصة التدريبية مساء السبت.

وسيخضع لاعب الأهلي إلى فحوصات طبية اليوم الأحد، وذلك من أجل تحديد موقفه من المشاركة في التدريب الأخير قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا.

وأثارت إصابة حمدي فتحي قلق الجهاز الفني لنادي الأهلي، بسبب ارتباط الفريق الأحمر بمواجهة قوية أمام الوداد المغربي، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها يوم الأحد القادم.