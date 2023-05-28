 إغلاق ميناء العريش البحرى لليوم الثاني لسوء الأحوال الجوية - بوابة الشروق
الأحد 28 مايو 2023 10:59 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟

النتـائـج تصويت

إغلاق ميناء العريش البحرى لليوم الثاني لسوء الأحوال الجوية

ميناء العريش البحري
ميناء العريش البحري
أ ش أ
نشر في: الأحد 28 مايو 2023 - 10:45 ص | آخر تحديث: الأحد 28 مايو 2023 - 10:45 ص

واصلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم الأحد، إغلاق ميناء العريش البحري لليوم الثاني بسبب سوء الأحوال الجوية غير المستقرة التي تسود محافظة شمال سيناء.

وأكد مصدر مسؤول بميناء العريش البحري - في بيان اليوم - أنه سيتم فتح الميناء عقب استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية، مشيرا إلى أن الميناء ينتظر وصول عدد من السفن لتصدير المنتجات السيناوية.

يذكر أن محافظة شمال سيناء تتعرض لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ارتفاع أمواج البحر، العواصف الترابية، والرياح المحملة بالرمال الناعمة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك