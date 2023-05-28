إغلاق ميناء العريش البحرى لليوم الثاني لسوء الأحوال الجوية

واصلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم الأحد، إغلاق ميناء العريش البحري لليوم الثاني بسبب سوء الأحوال الجوية غير المستقرة التي تسود محافظة شمال سيناء.

وأكد مصدر مسؤول بميناء العريش البحري - في بيان اليوم - أنه سيتم فتح الميناء عقب استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية، مشيرا إلى أن الميناء ينتظر وصول عدد من السفن لتصدير المنتجات السيناوية.

يذكر أن محافظة شمال سيناء تتعرض لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ارتفاع أمواج البحر، العواصف الترابية، والرياح المحملة بالرمال الناعمة.