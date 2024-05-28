جيش الاحتلال يعلن قصف أهداف لحزب الله في جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن طائراته قصفت أهدافاً لجماعة "حزب الله" شملت مستودعاً للأسلحة في منطقة ميس الجبل في جنوب لبنان، إضافة إلى مبان عسكرية في منطقتي عيتا الشعب والخيام.

وأضاف جيش الاحتلال في بيان على تليجرام: "قبل قليل تم رصد عبور 3 صواريخ مضادة للدبابات من الأراضي اللبنانية إلى منطقة شتولا شمال إسرائيل، لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات"، وفقا لموقع قناة "الشرق" الإخبارية السعودية.

كان "حزب الله" قد أعلن، في بيان، أن مقاتليه شنوا هجوما بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية "هجوماً نارياً مركزاً، ومن ‌‏مسافة قصيرة بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية والأسلحة المباشرة استهدف موقع راميا وتجهيزاته وتمركز جنوده، وحققوا فيه إصابات مباشرة".