كندا تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

دعت كندا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، بعد استشهاد 45 فلسطينيا وإصابة العشرات جراء غارة إسرائيلية استهدفت خياما تأوي نازحين بالقرب من مدينة رفح جنوب غزة.

وكتبت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي على منصة التواصل الاجتماعي (إكس): "نحن مرعوبون من الغارات التي قتلت مدنيين فلسطينيين في رفح".

وقالت جولي: "كندا لا تدعم عملية عسكرية إسرائيلية في رفح. يجب أن ينتهي هذا المستوى من المعاناة الإنسانية، نطالب بوقف فوري لإطلاق النار".

وذكرت وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة إن 45 شخصا استشهدوا وأصيب العشرات في الغارة الجوية. وأوضحت أن معظم ضحايا الغارة الجوية كانوا من النساء والأطفال، واصفة الحادث بأنه "مذبحة".