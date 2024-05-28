 اكتشاف قصر أثري يعود لأكثر من 3500 عام في العراق - بوابة الشروق
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اكتشاف قصر أثري يعود لأكثر من 3500 عام في العراق

أربيل - قنا
نشر في: الثلاثاء 28 مايو 2024 - 7:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 مايو 2024 - 7:53 م

أعلن فريق بحثي في جامعة السليمانية في العراق اليوم، عن اكتشاف قصر أثري يعود لأكثر من 3500 عام.

وقال الدكتور دلشاد زاموا رئيس الفريق التنقيبي في بيان صحفي :"إن الفريق تمكن من اكتشاف موقع أثري قديم سيغير تاريخ السليمانية".

وأضاف أنه على مدار سبعة أعوام استطاع فريق التنقيب اكتشاف قصر أثري يعود لأكثر من 3500 عام ويحوي القصر معالم حضرية ودينية، ويقع على ضفاف نهر سرجنار في منطقة ملتقى الطرق والمضايق الجبلية.

وأوضح أن القصر كان يحتوي على قاعة العرش وغرف خزن وألواح مكتوب عليها بالخط المسماري وفيها نصوص دينية واقتصادية.

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