مساعد جوارديولا مديرا فنيا لـ تشيلسي

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وافق نادي تشيلسي الإنجليزي على تعيين الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لليستر سيتي ومساعد جوارديولا السابق، مدربا للبلوز خلفا لـ ماوريسيو بوكيتينو.

وفقا لـ فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والخبير بسوق الانتقالات، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»:" وافق تشيلسي على تعيين إنزو ماريسكا مديرا فنيا جديدا للفريق.

أضاف رومانو:" تم الموافقة على العقد الذي سيمتد لـ يونيو 2029، بعقد يمتد لخمس سنوات".

واصل:" وسيتضمن العقد خيارا بالتمديد لموسم إضافي حتى يونيو 2030".

أتم رومانو:" تشيلسي جاهز لدفع الشرط الجزائي لنادي ليستر سيتي".

جدير بالذكر أن إنزو كان مساعداً لبيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، وتُوج مع الفريق بالثلاثية التاريخية، الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.