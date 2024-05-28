وزير خارجية إسرائيل يتهم رئيس وزراء إسبانيا بالتواطؤ في التحريض على إبادة اليهود

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بالتواطؤ في التحريض على إبادة اليهود وارتكاب جرائم حرب بحقهم.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الثلاثاء، إن نائبة رئيس الوزراء الإسباني يولاندا دياز، دعت إلى إقامة دولة فلسطينية من النهر إلى البحر.

وأضاف أن «سانشيز بعدم إقالة يولاندا دياز وإعلانه الاعتراف بالدولة الفلسطينية، متواطئ في التحريض على قتل الشعب اليهودي وارتكاب جرائم الحرب»، بحسب ادعائه.

وأعلن بيدرو سانشيز، رئيس وزراء إسبانيا، اليوم الثلاثاء، الاعتراف بدولة فلسطين.

وقال سانشيز في كلمة متلفزة له اليوم: «سنعترف بدولة فلسطينية تشمل قطاع غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس الشرقية».

وأضاف: «لن نعترف بأي تغييرات طرأت على الحدود الفلسطينية الإسرائيلية بعد عام 1967 إلا إذا اتفقت عليها جميع الأطراف».

واعتبر سانشيز أن الاعتراف بدولة فلسطينية «قابلة للحياة ومتكاملة العناصر ومتواصلة الجغرافيا» هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.

وأكد استمرار بلاده في تقديم الدعم لفلسطين، مشيرًا إلى أن «قرار الاعتراف بها غير موجه ضد أي طرف».