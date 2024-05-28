اشرف العشماوي: اللغة والسرد في رواية مريم ونرمين جيدين للغاية

قال الكاتب والروائي عمرو العادلي، إن أي رواية ترتبط دائما بما سيقدمه كاتبها، فأي عمل أدبي سيكون دائما مرتبط بكاتبه.

جاء ذلك خلال فعاليات ندوة مناقشة وتوقيع رواية "مريم ونيرمين" الصادرة عن دار الشروق، وبتنظيم من مكتبة كليب ومنتدى مدينتي الثقافي، وبمناقشة الكاتب والروائي المستشار أشرف العشماوي، وذلك في قاعة المكتبة المركزية الملحقة بالجامع الكبير في مدينتي.

وأشاد العادلي بدار الشروق قائلا إن الدار والمسؤولين بها يمتلكون قدرا كبيرا من المرونة الشديدة في التعامل، وأشار أنه حذف بعض الأشياء والأجزاء من الرواية خاصة من جزء مريم، وأضاف أنه تخوف أن تتحول الرواية لرواية داخل الرواية فينسى القارئ المتن الأساسي.

فيما قال الكاتب الروائي المستشار أشرف العشماوي أن اللغة والسرد وكل شئ في رواية "مريم ونيرمين" جيد للغاية، ويستحق عليه عمرو العادلي جائزة، وأنه يرى أن أفضل شئ أثناء الكتابة هو تجاهل القارئ، وقبل النشر هو محاولة احترام القارئ أكثر.

وأضاف أنه لم يشعر بأن عدد صفحات رواية "مريم ونيرمين" كثيرة، بل أنه تمنى أن تكون أكبر، وأكمل أن عمرو العادلي صارم للغاية مع نفسه قبل النشر ومتقبل للغاية لكل الآراء بعد النشر، ويحب التجريب في معظم الأحيان، وأن مشروعه مرتبط بالتجريب والواقعية السحرية.

ومن أجواء الرواية نقرأ: تصل «أروى» لتسلم شقة خالها بعد أن غادر إلى العراق وضاع هناك. ولأنها ورثت عنه الشغف بالكتابة، تقص علينا حكايته مع امرأتين. المرأة الأولى تزوجها عن حب وأنجب منها بعد أن عاش معها أغلب سنوات عمره، أما الثانية فقد دخلت حياته على أمل تعلم حرفة الكتابة لكنه أحبها وتزوجها.

نتعرف داخل الحكاية على هواجس عاشها البطل بعد أن تلقى دعوة لحضور ندوة بالإسكندرية من قبل امرأة تعرف عنه كل شيء وترسم يومها وفق وقائع استمدتها من رواية كتبها وضاعت.

وعبر خط تشويقى أقرب إلى متاهة سردية نتابع ما عاشه البطل من مغامرات، لتلعب جميع الأصوات داخل الرواية أدوارها فى استكمال الأجزاء الناقصة فى تلك الرواية المفقودة!