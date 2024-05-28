وزير العدل بجنوب إفريقيا: يجب معاقبة إسرائيل بالعزلة الدولية بسب انتهاكاتها في غزة

قال وزير العدل بجنوب إفريقيا رونالد لامولا، إن المنظمات الأممية، بما في ذلك بعض الجهات المعنية القضائية والقانونية، عليها ممارسة المزيد من الضغوط على إسرائيل.

وشدد خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، على أهمية وضع آليات لإنفاذ كل القوانين والقرارات الصادرة عن المحاكم الدولية ومجلس الأمن بشأن الحرب على غزة.

وأشار إلى أهمية معاقبة إسرائيل بالعزلة الدولية بسب انتهاكاتها في غزة، قائلًا إن «القرارات الصادرة من العدل الدولية لابد أن تحترم على المستوى العالمي».

وأضاف: «أي مجتمع لابد أن تكون لديه إجراءات واضحة ونافذة المفعول، وكل هذا من أجل ضمان وحماية القانون الدولي لتطبيقه على أي دولة أيا كانت».

ولفت إلى أن «المنظمات الأممية، بما في ذلك مجلس الأمن، وكذلك الدول الأعضاء، عليها أن تمارس دورا فعالا لإنهاء هذه الأزمة لضمان احترام كل القوانين».