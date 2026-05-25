نتنياهو: لن نخفف الضغط على حزب الله ونعمل على مواجهة المسيرات

توعد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتوجيه ضربات قاسية ضد حزب الله اللبناني، زاعما أن لدى إسرائيل فريقا خاصا يعمل على معالجة مشكلة الطائرات المسيّرة التي يصعب رصدها ويستخدمها الحزب في هجماته.

جاء ذلك في مقطع مصور لنتنياهو بثّته وسائل إعلام عبرية مساء الاثنين، بينها القناة 12 الخاصة.

وفي الأسابيع الأخيرة، باتت الطائرات المسيّرة التابعة لـ حزب الله، ولا سيما المعتمدة على تقنية الألياف الضوئية، تثير قلقا متزايدا داخل إسرائيل، إذ وصفها نتنياهو مؤخرا بأنها تهديد رئيسي، داعيا الجيش إلى تطوير وسائل للتصدي لها.

وقال نتنياهو في الفيديو: "نحن في خضم حرب مع حزب الله، وخلال الأسابيع الأخيرة قضى مقاتلونا على أكثر من 600 مخرب".

وأضاف: "لن نخفف الضغط على حزب الله، بل على العكس، سنزيده، وسنضربهم أكثر".

وتابع: "صحيح أنهم يطلقون علينا طائرات مسيّرة مزودة بالألياف، لكن لدينا فريقا خاصا يعمل على ذلك، وسنحل هذه المشكلة".

ومضى قائلا: "ما يلزمنا الآن هو تكثيف الضربات، سنضربهم بقسوة شديدة".