البرلمان الفرنسي يبعد نائبا لمدة 15 يوما بسبب رفعه علم فلسطين

قرر البرلمان الفرنسي، اليوم الثلاثاء، إبعاد النائب عن حزب فرنسا الأبية المعارض سيباستيان ديلوجو، لمدة 15 يوما؛ بسبب رفعه العلم الفلسطيني خلال جلسة للجمعية الوطنية (الغرفة الثانية في البرلمان).

وذكرت قناة "إل سي بي"، التي تبث الأخبار البرلمانية في فرنسا، أن ديلوجو رفع العلم الفلسطيني تضامنا مع سكان قطاع غزة الذين يتعرضون للهجمات الإسرائيلية منذ أشهر، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضافت القناة أن نواب المعارضة قابلوا رفع العلم الفلسطيني بالتصفيق خلال الجلسة، ما دفع رئيسة الجمعية يائيل برون بيفيه إلى تعليق الجلسة، مشيرة إلى أن البرلمان قرر إبعاد ديلوجو لمدة 15 يوما.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.