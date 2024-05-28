مراسل القاهرة الإخبارية: الآليات الإسرائيلية تسيطر ناريا تقريبا على معظم مدينة رفح الفلسطينية

قال مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» يوسف أبو كويك، إن «الآليات الإسرائيلية تسيطر ناريًا تقريبًا على معظم مدينة رفح الفلسطينية».

وأضاف في تغطية حية من مدينة رفح الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن «جيش الاحتلال لم يقترب من المنطقة الشمالية الغربية، التي يمكن من خلالها أن يتحرك النازحون باتجاه خانيونس جنوب القطاع».

وذكر أن «الآليات الإسرائيلية استهدفت على مدار الساعات الماضية بشكل عشوائي عدة شقق سكنية في حيي السعودي وتل السلطان».

وأشار إلى أن «جيش الاحتلال لم يطلب من سكان تلك الأحياء الإخلاء ولم يلقِ أي منشورات تدعوهم إلى التوجه نحو مناطق أخرى».

وأكمل: «ما جرى مفاجأة عسكرية ومناورة استطاع الاحتلال عبرها الوصول إلى المنطقة الغربية وبات يهدد الأحياء الغربية، وهناك حالة نزوح واسعة من حيي السلطان والسعودي باتجاه منطقة خانيونس».

ولفت إلى أن «الآليات الإسرائيلية لم تعد تبتعد عن أقصى المناطق الغربية في مدينة رفح»، قائلًا إنها «تبتعد مسافة 3 كيلومترات وأقل في بعض المناطق».