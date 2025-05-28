سلطت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الضوء على عمليات الترميم التي يخضع لها قبر الحاخام اليهودي إسحاق جاؤون في العاصمة العراقية بغداد، والذي كان حتى قبل شهور قليلة مهملا ومليئا بالقمامة.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، في تقرير نقلته وكالة «شفق نيوز»، إن العمال يعملون بلا كلل على ترميم القبر القديم للحاخام المبجل عند اليهود منذ قرون، وذلك يعكس محاولة من الطائفة اليهودية في العراق لإحياء تراثهم المندثر منذ زمن طويل، بعدما كان القبر قبل شهور قليلة مليئا بالقمامة، وبابه صدئ ونوافذه محطمة، وجدرانه ملطخة بالسواد نتيجة عقود من الإهمال.

وتابعت الصحيفة الإسرائيلية، أن القبر الصغير مغطى ببلاط من الرخام، وفي وسطه شاهد قبر كبير منقوش عليه آية، واسم الحاخام، وسنة وفاته: 688، فيما علق شمعدان فضي (منوراه بحسب التسمية العبرية) على الجدار خلفه.

ونقلت الصحيفة عن رئيسة الطائفة اليهودية في العراق، خلدة الياهو (62 عاما)، قولها إنه «كان مكبا للنفايات، ولم يسمح لنا بترميمه».

وبحسب تقرير الصحيفة، فإن الطائفة اليهودية تتولى بنفسها تمويل مشروع الترميم، الذي تبلغ كلفته حوالي 150 ألف دولار تقريبا.

ونقلت عن الياهو قولها: «مشروع الترميم سيمثل استنهاض طائفتنا، داخل العراق وخارجه على حد سواء»، معربة عن أملها، بالحصول على دعم من المسئولين العراقيين، من أجل ترميم مواقع أخرى مهملة.

وكانت الجالية اليهودية في العراق واحدة من أكبر الجاليات اليهودية في الشرق الأوسط. غير أن عدد أعضائها تقلّص اليوم في البلد البالغ عدد سكانه أكثر من 46 مليون نسمة، إلى العشرات فقط غالبيتهم في إقليم كردستان بالشمال لا يجاهرون بدينهم.



