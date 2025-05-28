 صحة غزة: 28 شهيدا و179 إصابة جراء عدوان الاحتلال آخر 24 ساعة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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صحة غزة: 28 شهيدا و179 إصابة جراء عدوان الاحتلال آخر 24 ساعة

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 28 مايو 2025 - 12:58 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 مايو 2025 - 12:58 م

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأربعاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 28 شهيدًا و179 إصابة، منوهة أن الإحصائية لا تشمل مستشفيات محافظة شمال قطاع غزة لصعوبة الوصول إليها.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 54 ألفًا و84 شهيدًا، و123 ألفًا و308 إصابات.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف الحرب على غزة، إلى 3924 شهيدًا، و11 ألفًا و267 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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