تراجع حاد للطلب على السلع المعمرة في أمريكا خلال أبريل

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أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء تراجعا حادا في الطلب على السلع المعمرة المصنوعة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي نتيجة الانخفاض الشديد للطلب على معدات النقل.

وذكرت وزارة التجارة أن الطلب على السلع المعمرة تراجع خلال أبريل الماضي بنسبة 3ر6% بعد ارتفاعه بنسبة 6ر7% خلال مارس السابق عليه،وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون تراجع الطلب بنسبة 9ر7% بعد ارتفاعه بنسبة 2ر9% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

ومع استبعاد التراجع في الطلب على معدات النقل الذي بلغت نسبته 1ر17%، ارتفع الطلب على السلع المعمرة خلال أبريل بنسبة 2ر0% بعد تراجعه بنسبة 2ر0% خلال مارس الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 1ر0% خلال الشهر الماضي.