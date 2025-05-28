إيطاليا تنقل 26 مهاجرا مرفوضا إلى مركزي احتجاز تديرهما في ألبانيا ضمن خطة مثيرة للجدل

أعلنت السلطات الإيطالية الثلاثاء أنها نقلت مجموعة من 26 مهاجرا مرفوضا إلى مركزي احتجاز تديرهما إيطاليا في ألبانيا.

وأفادت مصادر حكومية في روما بأن السفينة الحربية الإيطالية "سبيكا" غادرت ميناء برينديزي الإيطالي صباح الثلاثاء، ورست في ميناء شينججين الألباني /نحو 65 كيلومترا شمال شرق العاصمة تيرانا/ وعلى متنها 26 مهاجرا. وأكدت مصادر في الميناء عملية النقل.

وبعد الوصول، يتم عادة نقل المهاجرين إلى مركز احتجاز ثان في منطقة جادر، على بعد 20 كيلومترا داخل البلاد.

ولم تفصح الحكومة الإيطالية عن جنسيات المهاجرين أو أي تفاصيل إضافية.

وأقيمت المنشأتان في ألبانيا، وتُداران من قبل السلطات الإيطالية، بهدف تسريع معالجة طلبات اللجوء الخاصة بالأشخاص الذين يتم اعتراضهم في البحر المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل، إلا أن المحاكم الإيطالية منعت استخدامهما بعد افتتاحهما في أكتوبر الماضي، مما أدى إلى إعادة مجموعات صغيرة من المهاجرين الذين نقلوا إليها إلى إيطاليا.

وفي مارس الماضي، أقرت حكومة اليمين المتطرف في إيطاليا، بقيادة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، مرسوما يسمح بتوسيع استخدام هاتين المنشأتين في ألبانيا لتشمل احتجاز طالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم وصدر بحقهم أوامر ترحيل.