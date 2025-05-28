5 شهداء في قصف إسرائيلي على خان يونس ومدينة غزة

استشهد، مساء اليوم الأربعاء، خمسة فلسطينيين، وأصيب آخرون، جراء قصف قوات الاحتلال منطقة المواصي شمال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وحي الشجاعية في مدينة غزة.

وسقط أربعة شهداء إثر قصف مسيرة إسرائيلية في شارع 5 بمنطقة المواصي.

فيما سقط شهيد آخر وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة الخضري في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

ومنذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من أكتوبر عام 2023، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 54084 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

فيما بلغت حصيلة الإصابات 123308، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.