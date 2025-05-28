وكيل لجنة الخطة في مجلس النواب يطالب بحضور وزير الإسكان لشرح بدائل لمتضرري الإيجار القديم

طالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بحضور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى البرلمان لعرض تفاصيل موازنة وزارته.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة موازنة الوزارة والهيئات التابعة لها.

وقال سالم إن حضور الوزير أمر ضروري، ليس فقط لشرح بنود الموازنة التي لا تقتصر على أرقام، بل أيضًا لتوضيح ما أعلنه سابقًا بشأن استعداد الوزارة لتوفير مساكن بديلة للمتأثرين من مشروع قانون الإيجار القديم الجديد.

وشدد على أهمية الكشف عن إمكانيات تنفيذ هذا المقترح، وما إذا كانت المخصصات والتمويلات المطلوبة متاحة خلال المهلة التي سيحددها القانون.

من جانبه، هاجم النائب عبد المنعم إمام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسبب ما وصفه بعدم التزامها بتحويل النسبة المقررة قانونًا (2.5% من الإيرادات) لصالح منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح إمام أن الهيئة لم تلتزم بالسداد خلال السنوات الماضية، وتراكمت عليها مديونيات تجاوزت 3 مليارات جنيه، في حين تضمن مشروع الموازنة للعام المالي الجديد تخصيص 255 مليون جنيه فقط، رغم أن النسبة القانونية تقتضي دفع 433 مليون جنيه، ما يعني أن النسبة الفعلية المدرجة لا تتعدى واحدًا في الألف، وهي أقل حتى عند احتسابها على إجمالي الإيرادات وليس على نشاط الهيئة فقط.

وبرر ممثل الهيئة ذلك بأن الموازنة "تقديرية" وتستند إلى الإيرادات المحققة فقط، نظرًا لوجود أقساط وإيرادات مؤجلة، إلا أن إمام رفض هذا التبرير، مؤكدًا أن "حق المجتمع والمواطنين في التأمين الصحي أولى من التوسع في المشروعات".

يُذكر أن اللجنة، برئاسة الدكتور فخري الفقي، ناقشت اليوم مشروعات موازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهيئة المجتمعات العمرانية، وصندوق تمويل المساكن، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، عن العام المالي 2025/2026.



