قال المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، إنه قد وجه المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المخابز البلدية، للتأكد من انتظام سير العمل بها، والالتزام بإنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان المقررة، والتصدي لأي محاولات للتلاعب بالدعم، خاصة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وكلف محافظ الشرقية وكيل الوزارة بالدفع بسيارات متنقلة تجوب مراكز ومدن المحافظة لتوفير الخبز أمام المواطنين، خاصة بالمناطق التي تشهد نقصا في إنتاج الخبز أو توقف بعض المخابز عن العمل، لتخفيف الضغط على المخابز البلدية، وضمان توافر الخبز للمواطنين على مدار اليوم خلال فترة العيد، وعدم حدوث أي تكدسات أو معوقات.

وشنت مديرية تموين الشرقية حملات تفتيشية موسعة على المخابز، للتأكد من التزام أصحابها بمواعيد العمل الرسمية، وإنتاج رغيف خبز مطابق للاشتراطات التموينية والأوزان المقررة، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 99 محضرا وتقرير إثبات حالة للمخابز المخالفة بمراكز ومدن الزقازيق وديرب نجم والإبراهيمية وأبو كبير وأبو حماد وبلبيس وههيا ومنيا القمح والحسينية وأولاد صقر، وتنوعت المخالفات ما بين نقص وزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم النظافة، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وشدد محافظ الشرقية على وكيل الوزارة باستمرار المتابعة الميدانية للمخابز البلدية، وتفعيل غرف العمليات على مدار الساعة طوال أيام العيد، لضمان انتظام العمل بالمخابز وتلبية احتياجات المواطنين من الخبز المدعم.