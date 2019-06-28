يوسف عطال: جمال بلماضي سبب فوز الجزائر على السنغال

أكد يوسف عطال مدافع منتخب الجزائر أن الفوز الذي حققه فريقه على السنغال 1/ صفر، اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، يرجع إلى تنفيذ تعليمات المدرب جمال بلماضي دون أي أضافة من اللاعبين.

وقال يوسف عطال في تصريحات عقب المباراة: "نحن فريق جماعي ونجحنا في الفوز على المرشح الأبرز للفوز باللقب بفضل الكرة الجماعية والانضباط داخل الملعب".

وحسم منتخب الجزائر بطاقة التأهل الثالثة إلى دور الستة عشر للبطولة، وذلك بعد أن رفع رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، ويأتي خلفه منتخب السنغال صاحب المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط.

وانضم المنتخب الجزائري إلى منتخبي مصر ونيجيريا، اللذين حسما تأهلهما إلى الدور ذاته بعد الفوز في مباراتين وتحقيق ست نقاط في المجموعة الأولى والثانية على الترتيب.