المبعوث الأمريكي لطهران: أي اعتداء إيراني سيواجه بقوة عسكرية

•إيران تطفئ أجهزة الرادار لإخفاء مواقعها وهذا تهديد للملاحة الدولية

قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك، إن أكثر من 60% من النفط الذي يخرج من مضيق هرمز يذهب للأسواق الآسيوية.

وأضاف في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع حلفائها وشركائها لحماية الملاحة البحرية، ومجلس الأمن قد يلعب دورا في ذلك، لافتًا إلى أن إيران تمثل تهديدا على الملاحة الدولية.

وأوضح أن إيران رفضت المبادرات الدبلوماسية وهاجمت السفينة اليابانية خلال زيارة رئيس الوزراء الياباني لطهران، متابعًا: «إيران تطفئ أجهزة الرادار لإخفاء مواقعها وهذا تهديد للملاحة الدولية، وأي اعتداء منها سيواجه بقوة عسكرية».

وأوضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه بنقل حاملة الطائرات إلى المنطقة بعد معلومات عن مخططات لهجمات إيرانية، وأوصى بفرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وعلى خامنئي ومكتبه، كما أنه كان واضحًا بضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي لتعزيز أمن الملاحة.

ووقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الاثنين الماضي، عقوبات جديدة على إيران، وذلك بعد تراجع الولايات المتحدة عن توجيه ضربة عسكرية لها في أعقاب إسقاط طهران طائرة مسيرة أمريكية، بدعوى أنها تسللت إلى مجالها الجوي، فيما تقول الولايات المتحدة إن الطائرة كانت تحلق فوق المياه الدولية، وأدى ذلك إلى تصاعد النزاع بين الجانبين.