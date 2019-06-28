ميكيل أولونجا رجل مباراة كينيا وتنزانيا

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أعلنت اللجنة الفنية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) فوز ميكل أولونجا لاعب المنتخب الكيني بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده ومنتخب تنزانيا، اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بكأس الأمم الإفريقية.

ونجح أولونجا في قيادة كينيا للفوز على تنزانيا بنتيجة 3-2، بإحرازه هدفين في الدقيقتين 39، و80.

بذلك الفوز رفع المنتخب الكيني رصيده إلى النقطة الثالثة في المركز الثالث، متأخرًا عن الجزائر والسنغال أصحاب المركزين الأول والثاني على الترتيب.

وينافس المنتخب الكيني في المجموعة الثالثة إلى جانت منتخبات الجزائر والسنغال وتنزانيا.