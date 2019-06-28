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مقتل عراقيين اثنين وإصابة طفل في قصف لداعش بكركوك

كركوك (العراق) - د ب أ
نشر فى : الجمعة 28 يونيو 2019 - 4:09 م | آخر تحديث : الجمعة 28 يونيو 2019 - 4:09 م

لقي مدنيان عراقيان حتفهما وأصيب طفل ثالث، اليوم الجمعة، في هجوم لتنظيم داعش بقذائف هاون استهدف احدى القرى بمحافظة كركوك /250كم شمالي بغداد/.

وقال العميد فتاح الخفاجي من قيادة شرطة كركوك في تصريح صحفي"إن عناصر داعش أطلقت خمس قذائف هاون على قرية ام كصير التابعة لناحية العباسي وتبعها تفجير عبوة تسببت بمقتل مدنيين اثنين واصابة طفل ".

وبحسب مصادر طبية عراقية، فان امرأة قتلت مساء أمس وأصيب 29 آخرين بانفجار عبوة لاصقة كانت موضوعة في حافلة في حي الخضراء بمدينة كركوك.

يشار إلى أن تنظيم داعش مازال نشطا في العراق رغم اعلان الحكومة في نهاية عام 2017 القضاء على التنظيم عسكريا في البلاد.


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