السيسى يشارك فى قمة «إفريقية ــ صينية» مصغرة بحضور قادة الصين وجنوب أفريقيا والسنغال.. ويعقد جلسة مباحثات موسعة مع رئيس وزراء اليابان



يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، فى الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين التى تعقد فى مدينة أوساكا اليابانية على مدى يومين.

وعقد الرئيس السيسى، أمس؛ بمدينة أوساكا قمة موسعة مع رئيس وزراء اليابان «شينزو آبى»، شملت العلاقات الثنائية بين الجانبين، والاستعدادات الجارية لانعقاد القمة السابعة لمحفل التعاون اليابانى الأفريقى «تيكاد» بمدينة يوكوهاما اليابانية فى شهر أغسطس القادم، والتى ستنعقد تحت رئاسة مشتركة «يابانية / مصرية».

ورحب شينزو بالرئيس فى زيارته الثانية لليابان، مؤكدا أن اليابان تولى لعلاقاتها مع مصر أهمية خاصة على صعيدى التعاون الثنائى والتشاور السياسى، لمحورية دور مصر فى محيطها الإقليمى ومنطقة الشرق الأوسط، وحرص بلاده على التعاون مع مصر فى دفع عملية التنمية الشاملة فى إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وأعرب الرئيس عن اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة المثمرة التى تربطها بدولة اليابان، متقدما بالتهنئة لليابان حكومةً وشعبا على تنصيب الإمبراطور «ناروهيتو» مؤخرا خلفا للإمبراطور الأب «أكيهيتو»، لافتا إلى اهتمام مصر بالبناء على قوة الدفع الناتجة عن اللقاءات المنتظمة التى تعقد بين كبار المسئولين بالبلدين، سعيا نحو الوصول بالتعاون الثنائى إلى آفاق أرحب من التنسيق والتعاون المشترك فى العديد من المجالات، خاصةً التنموية والاقتصادية والاستثمارية.

وقدم الرئيس خلال اللقاء، الدعوة لرئيس وزراء اليابان «شينزو آبى» لزيارة مصر فى أقرب فرصة، معربا كذلك عن التطلع لمشاركته فى افتتاح المتحف المصرى الكبير العام القادم.

ويشارك الرئيس السيسى، اليوم، قبل انطلاق قمة مجموعة العشرين فى قمة صينية أفريقية مصغرة يشارك فيها أيضا الرئيس الصينى ورؤساء جنوب أفريقيا والسنغال والأمين العام للأمم المتحدة، إضافة إلى جلسة عمل حول الاقتصاد العالمى والتجارة والاستثمارات، وجلسة عمل حول الابتكار والاقتصاد الرقمى والذكاء الاصطناعى.

وأوضح متحدث رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى أن الرئيس سيعقد مباحثات ثنائية مع عدد من رؤساء الدول المشاركين فى قمة العشرين، فضلا عن المشاركة فى عشاء عمل رسمى يقيمه رئيس وزراء اليابان شينزو آبى لرؤساء الدول والحكومات المشاركين فى قمة العشرين.