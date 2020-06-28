لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي ترحب بدعوة الدول الأوروبية لوقف القتال

رحب رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري، بالبيان المشترك الصادر عن دول (فرنسا وألمانيا وإيطاليا)، والذي يدعو لوقف إطلاق النار الفوري والعودة للحوار السياسي ورفض التدخلات الأجنبية وعمليات نقل السلاح والمرتزقة إلى ليبيا.

وأضاف العقوري- في بيان صادر عن مجلس النواب الليبي، أوردته بوابة "أفريقيا" الإخبارية اليوم الأحد - أن ذلك يأتي في مصلحة الشعب الليبي واستقرار المنطقة، معربا عن حرص مجلس النواب الليبي على التنسيق مع الدول الثلاث في إطار جهود التهدئة والعودة للحوار السياسي وفقاً لتوصيات مؤتمر برلين.

وجدد العقوري إدانة لجنة الخارجية بمجلس النواب لدعوات الاقتتال من أجل تجنيب البلاد مزيد من الأرواح وتدمير مرافقها، مشدداً على أهمية أن يدعم المجتمع الدولي الحوار الأمني، الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم.