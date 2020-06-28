ريال مدريد يبحث عن انتصار ثمين أمام مايوركا في «مهمة فض الشراكة مع برشلونة»

يلتقي ريال مدريد مع إسبانيول في العاشرة من مساء اليوم الأحد، على ملعب كورنيلا ألبرات بعدما استعاد الصدارة بفضل فوزه على ريال مايوركا بهدفين دون رد، في الأسبوع الماضي، ليتواصل الصراع المشتعل بينه وبين البارسا والذي من المتوقع أن يستمر حتى الجولة الأخيرة من الموسم الجاري.

ويتبقى للفريقين 7 مباريات متفاوتة الصعوبة، إلا أنه حسابيًا تبدو رحلة الملكي نحو الفوز باللقب أسهل من تلك التي على البرسا قطعها، حيث يتبقى للميرنجي مواجهات على ملعبه أمام خيتافي وديبورتيفو آلافيس وفياريال، وخارج أرضه أمام إسبانيول وأتلتيك بلباو وغرناطة وليجانيس، بينما يواجه البارسا على ملعبه في الكامب نو أتلتيكو مدريد وإسبانيول وأوساسونا، وخارج أرضه ضد سيلتا فيجو وفياريال وبلد الوليد وآلافيس.

وأشاد زين الدين زيدان المدير الفني بمدافعه سيرخيو راموس قائد الفريق الذي سجل هدفا من ركلة حرة في مواجهة ريال مايوركا الماضية، حيث قال :"إنه قائدنا. دائما يحدد الطريق الذي يجب أن نتخذه".

فيما تحدث راموس لوسائل الإعلام قائلًا :"الفريق يظهر علامات الإرهاق ولكن هذا طبيعي مع إقامة المباريات كل ثلاثة أيام. الشيء الرئيسي هو تحقيق الفوز ولكن يمكننا أن نتحسن في أشياء معينة مثل قتل آمال المنافسين مبكرا".

ويدخل ريال مدريد اللقاء بحثًا عن الثلاث نقاط فقط من أجل الاستمرار في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما يريد إسبانيول الخروج بنتيجة إيجابية بعد سلسلة النتائج السلبية التي عانى منها مؤخرًا في الدوري.

ويمتلك ريال مدريد من النقاط 68 نقطة يحتل بهم صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني، متفوقًا على برشلونة صاحب المرتبة الثانية بفارق نقطتين –حال الانتصار في لقاء اليوم-، فيما يمتلك إسبانيول 24 نقطة يحتل بهم المرتبة العشرين والأخيرة بالليجا، بفارق 8 نقاط عن إيبار صاحب المرتبة السابعة عشر.

ويستعيد أبناء المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في لقاء الليلة، خدمات كاسيميرو، نجم خط الوسط الذي غاب عن المواجهة الماضية أمام ريال مايوركا للإيقاف، حيث أوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو أن الملكي سيعتمد على البرازيلي أساسيًا في اللقاء، بجانب مواطنه مارسيلو في الجبهة اليسرى بعدما تأكد غياب فيرلاند ميندي للإيقاف.